Um grave acidente na madrugada deste domingo (18), na PR-487, entre Icaraíma e Ivaté, cidades na região Noroeste, resultou em duas mortes e outras seis pessoas feridas. Entre as vítimas mortas está um adolescente de 14 anos que conduzia um dos veículos.

+ Leia mais: Importante avenida de Curitiba terá novo sentido em breve. Entenda!

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) três veículos se envolveram na colisão em uma via simples. Dois veículos seguiam na pista sentido Ivaté quando bateram de frente contra o outro automóvel que seguia no sentido contrário. O condutor de 19 anos, que conduzia um dos carros foi ejetado do carro e morreu na hora.

Já o adolescente de 14 anos ficou preso nas ferragens quando foi constada sua morte. Já os outros ocupantes receberam atendimento médico no local e foram encaminhados para o hospital de Umuarama e de Ivaté.

Você já viu essas??

Partiu economizar! Estes são os 10 novos carros populares mais completos! O 6º é lindo! Negar comida? Vereador polêmico não quer comida de graça no Centro de Curitiba Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos