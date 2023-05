Desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (31), uma operação conjunta da Polícia Civil (PCPR) cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão em Piraquara, região metropolitana de Curitiba, relacionados à operação Ártemis. As ações são voltadas a combater crimes contra a dignidade sexual, como estupro e estupro de vulnerável.

Segundo a polícia, a operação visou dar cumprimento a 8 mandados de busca e apreensão e 2 prisões. Também foi apurado nas investigações que alguns locais das buscas seriam pontos de tráfico de drogas.

Em uma das residências da busca, foram encontrados 56 gramas de crack (01 porção grande e 21 zip locks ), 250 zip locks vazios e R$ 405 em dinheiro. Um homem de 22 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Também foi cumprido mandado de prisão preventiva por estupro.

Em outra residência alvo das buscas, as equipes acharam 68 gramas de maconha, um grama de haxixe e uma câmera de monitoramento. Uma mulher de 27 anos foi presa pelo crime de tráfico de drogas.

A polícia informou que também achou, em outro endereço de busca, 1 pistola calibre 09 mm, 1 espingarda calibre 22, 1 carabina de pressão e 196 munições de variados calibres. Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e munições. A PCPR disse que o suspeito apresentou registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), no entanto, não possuía o registro de todas as armas e munições.

Em uma quarta residência foi encontrada uma pequena porção de maconha. Um homem de 37 anos assinou Termo Circunstanciado pela posse da droga e foi liberado. Ainda no local, em via pública, o cão de faro policial localizou 112 gramas de maconha enterrrada.

Outro indivíduo que teria mandado de prisão de execução de pena pelo crime de estupro de vulnerável, condenado a 21 anos de reclusão, não foi localizado durante a operação Ártemis e segue foragido.

Os suspeitos detidos na operação estão à disposição da justiça.

As equipes envaidadas na operação Ártemis são da 6.º Delegacia Regional de Polícia de Piraquara. Elas tiveram o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), do Núcleo de Operação com Cães (NOC) e do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), ambos da Polícia Civil.

