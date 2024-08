Bairros de Curitiba e região metropolitana (RMC) poderão ficar sem água na terça-feira (13) por conta de adequações que vão ser feitas pela Sanepar. Veja abaixo os serviços que serão realizados e a lista de regiões afetadas.

Na capital paranaense, o serviço será de interligações de rede irá afetar os bairros da Caximba e da Cidade Industrial de Curitiba.

Os trabalhos serão executados na Rua Francisca Paolini, entre as ruas Del Brunno de Almeida e Pedro Lazares, das 10h às 16h, e na Rua José Rechetelo, entre as ruas Anjolilo Buzzetti e Antônio Molina Bella, das 14h às 16h.

A previsão é a de que o fornecimento de água volte à normalidade gradativamente a partir das 21 h de terça.

Também na próxima terça-feira (13), a Sanepar fará adequações nos equipamentos elétricos do Reservatório Jacob Macanhan, das 8h ao meio-dia. A manutenção elétrica da unidade poderá afetar o abastecimento em bairros de Curitiba, de Colombo e de Pinhais.

A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 23h30 e será de forma gradativa.

Os dois trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Vale lembrar que só ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel. Por isso a orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

