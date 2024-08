Três apostadores de Curitiba e um de Campo Largo, na região metropolitana da capital, fizeram cinco acertos e vão embolsar uma parte dos prêmios pagos pela Mega-Sena 2760, sorteada na noite de sábado (10). O prêmio principal de R$ 38 milhões não teve acertadores com seis dezenas e acumulou em R$ 43 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na terça-feira (13).

As quatro apostas de Curitiba e região foram todas simples e com seis números apostados. Por acertarem a quina da Mega-Sena, cada uma delas vai receber o prêmio de R$ 58.765,70. Veja abaixo o detalhamento das apostas!

Na Mega-Sena o apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00.

