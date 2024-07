Nesta semana, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está substituindo parte da estrutura do Centro de Reservação do Jacob Macanhan (CRJM), localizado na cidade de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Uma das modificações mais singulares é a nova cobertura, construída em formato de domo geodésico em alumínio, com componentes vindos da Turquia.

Com 40 metros de diâmetro, a montagem da estrutura segue um detalhado plano. Para a troca da cobertura é necessário um guindaste gigante para o içamento da peça, até o topo do CRJM. Toda obra de manutenção e instalação da nova cobertura no Jacob Macanhan está ocorrendo sem interromper o abastecimento na região.

O gerente de Projetos e Obras da Sanepar em Curitiba, Anderson Presznhuk, explica que uma das grandes vantagens da nova cobertura é o peso. “Domos geodésicos são estruturas relativamente leves quando comparadas com outras alternativas. Cada uma das peças, encaixadas e fixadas umas às outras garantem grande resistência e robustez”, diz.

Presznhuk destaca ainda a durabilidade da nova estrutura. Como é feito de alumínio não está sujeito a corrosão.

A necessidade de troca da cobertura foi identificada em janeiro deste ano, durante o programa contínuo inspeção periódica que a Sanepar faz em todos os seus reservatórios de água tratada.

“Durante esta inspeção foi constatada que a parte superior – que não está imersa na água – apresentava necessidade substituição e recuperação dos componentes metálicos. Para viabilizar e buscar diferentes soluções tecnológicas para a nova cobertura, foi realizado um diagnóstico completo das condições estruturais, incluindo a varredura com drone, escaneamento com laser, ensaios das soldas, verificação da espessura das chapas e revestimentos, composição do metal, modelagem BIM, entre outros. A melhor solução para essa cobertura, em termos de resistência, leveza, economia e eficiência foi o domo que está sendo instalado no topo do Reservatório”, explica Presznhuk.

Meio milhão de habitantes atendidos!

Construído no início dos anos 2000, o reservatório pode armazenar 10 milhões de litros de água tratada, sendo fundamental para atender quase 500 mil habitantes de cinco cidades, incluindo Curitiba. O CRJM que tem cerca de 9 metros de altura também integra o Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba (SAIC), responsável pelos serviços de água na capital e em outras 11 cidades da RMC.

