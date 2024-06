Doadores de sangue salvam vidas, ganham descontos e isenções em taxas

Esta sexta-feira (14) é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Ser um doador regular, além de ajudar a salvar vidas, pode dar descontos em ingressos, isenção nas taxas de concursos públicos e serve como critério de desempate em algumas universidades públicas.

O Ministério da Saúde regulamenta a prática com alguns critérios que visam garantir a saúde e segurança de quem doa e de quem recebe o sangue. É preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kgs e também evitar cigarros, drogas e bebidas alcóolicas antes de doar. Também é preciso estar descansado e bem hidratado.

Para ajudar basta procurar o hemocentro da sua cidade, no dia da doação você pode conseguir também afastamento temporário do trabalho. No Brasil, só 2% da população doa sangue, segundo dados do Ministério da saúde, o número é abaixo do necessário e constantemente é preciso fazer campanhas para incentivar a doação.

A data foi escolhida pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2014, em homenagem a um imunologista que pesquisou sobre o sangue humano durante sua carreira.

Em Curitiba é possível doar sangue na sede do Hemepar, que fica no Alto da XV.

