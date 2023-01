Uma discussão entre passageiro e motorista de um ônibus da linha Interbairros IV, em Curitiba, ocasionou um acidente no fim da manhã desta segunda-feira (23). A batida envolveu dois veículos que estavam estacionados na Rua João Dembinski, no Campo Comprido, nas proximidades com a Cidade Industrial (CIC). Um poste chegou a ser derrubado; Um carro foi atingido e uma Kombi ficou destruída.

Segundo informações do jornal Meio Dia Paraná, da RPC, um dos passageiros da linha havia provocado confusão dentro do ônibus ainda na semana passada, ao entrar no veículo pela porta de trás. Nesta segunda-feira, o mesmo passageiro acabou discutindo com o motorista, que perdeu o controle do ônibus.

Foto: Reprodução/RPC.

O acidente envolveu um carro e em uma Kombi que estavam estacionados. O acabou sendo empurrado em direção a um poste, que tombou e vários cabos de energia elétrica ficam danificados.

Alguns passageiros que estavam no ônibus ficaram levemente feridos. Nos outros dois veículos, não havia ninguém. O passageiro que se envolveu na discussão fugiu e não foi localizado.

