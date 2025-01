Dias de sol estão contados em Curitiba e litoral: tem muita chuva a caminho

Aproveite a quarta-feira (15) que promete ser quente em Curitiba e no Litoral do Paraná, pois a chuva está vindo para os próximos sete dias com volume ultrapassando 70 milímetros (mm).

Segundo o Simepar, as condições meteorológicas indicam variação de nebulosidade em todo o estado ao longo desta quarta, com maior cobertura de nuvens na faixa leste (Região Metropolitana e Litoral) e Campos Gerais. A temperatura na capital pode chegar com máxima de 25°C.

A partir de quinta-feira (16), o cenário meteorológico muda com a umidade transportada do Brasil Central e também dos ventos que sopram do oceano. Na prática, à medida em que o Sol aparece e aquece a superfície, pancadas de chuva com trovoadas se espalham por todas as regiões.

Para Curitiba, a chuva vai se fazer presente praticamente por uma semana, mas de maneira equilibrada. Chove um pouco e depois pode pintar o sol entre nuvens. Contabilizando o volume prevista até a próxima quarta-feira (22), a quantidade chega a 72,4 (mm). Quanto a temperatura, a média vai ficar agradável, entre 22°C e 25°C.

Já no Litoral do Paraná, a tendência é ter um tempo bem parecido com a capital com momentos de chuva e sol.