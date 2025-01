Bolão gigante feito em bairro de Curitiba ganha prêmio com a Mega Sena 2815

A Mega Sena 2815 milionária, sorteada na noite desta terça-feira (14 ), em São Paulo, não teve vencedores no prêmio máximo (R$ 34 milhões). No entanto, apostadores de Curitiba estão comemorando por terem acertado cinco das seis dezenas sorteadas. O resultado é uma grana na conta!

Resultado Mega Sena 2815: 05, 20, 28, 38, 50 e 53

Das apostas de Curitiba que estavam concorrendo neste sorteio, uma foi realizada pela internet e outra em uma lotérica. Essa foi feita na Periquito da Sorte, no bairro de Curitiba chamado Seminário. trata-se de um bolão com 50 cotas que faturou o prêmio de R$ 151.838,00. Cada um dos participantes vai embolsar R$ 3 mil.

Já a outra aposta foi simples, e o vencedor (a) vai faturar sozinho R$ 75.919,13.

O próximo concurso vai ser na quinta-feira (16 ) com prêmio estimado em R$ 38 milhões. Veja abaixo o detalhamento das apostas de Curitiba que ganharam com a quina da Mega Sena 2815 milionária.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$75.919,13 CURITIBA/PR PERIQUITO DA SORTE 7 Não Bolão 50 R$151.838,00



Como jogar?

Para fazer a aposta, a pessoa escolhe de seis a 20 números no bilhete que pode ser encontrado nas lotéricas ou no site da Caixa Econômica Federal. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

O custo varia da quantidade de números colocados no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.