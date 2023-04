A festa de São José Operário é celebrada pela Igreja Católica no dia 1º de maio, desde que foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955. A data é celebrada no mesmo dia em que se comemora o Dia Mundial do Trabalho, decretado em 1889. No Alto da Glória, a festa dedicada ao padroeiro dos trabalhadores e desempregados será lembrada em todas as celebrações do dia. Durante as celebrações, os fiéis deverão levar a carteira de trabalho para ser abençoada.

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba/PR, preparou uma programação especial para o Dia do Trabalho e de São José Operário, patrono do trabalhador, comemorado na segunda-feira (1º). A expectativa é que mais de 5 mil fiéis e devotos passem pelo Santuário neste dia especial.

Haverá cinco horários de missas com bênção das carteiras de trabalho e ainda um momento especial com fiéis e devotos que irão compartilhar a graça do emprego alcançado por intercessão do santo.

Programação 1º de maio no Santuário Perpétuo Socorro:

Dia do Trabalhador e de São José Operário (segunda-feira)

7h, 12h, 15h e 19h30 – Santa Missa com bênção das carteiras de trabalho

11h30, 14h30 e às 19h – Confissões*

9h: Oração das Setes Dores e Setes Alegrias de São José

9h30: Testemunhos de graças alcançadas através de São José

9h40: Missão com as crianças

9h55: Terço de São José

10h: Missa Solene com bênção das carteiras de trabalho

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória, Curitiba/PR)

Informações: (41) 3253-2031