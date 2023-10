Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja a programação das igrejas de Curitiba

Nesta quinta-feira (12) a Igreja Católica celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Para honrar a santa, diversas igrejas de Curitiba têm uma programação especial com missas, bençãos e outras festividades neste feriado nacional.

De acordo com a Arquidiocese de Curitiba, a capital e a região metropolitana possuem seis paróquias que levam o nome de Nossa Senhora Aparecida e que vão ter atividades específicas para o dia. Confira as programações:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Seminário

08h00 – Santa Missa e início da venda do bolo com a medalha da Padroeira 10h00 – Missa 10h às 12h – Confissão 11h às 13h30 – Bênção dos carros 11h30 – Almoço festivo (vendas antecipadas na secretaria paroquial) 15h00 – Missa e bênção das crianças 19h00 – Missa seguida de procissão luminosa pelas ruas com terço. Antes da missa, apresentação do coral com cantos marianos

Endereço: Av. Nossa Senhora Aparecida, 1637 – Seminário

Contato: (41) 3274 – 3477

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Sítio Cercado

9h30 – Procissão saindo da Praça das Tendas 10h00 – Santa Missa 12h00 – Almoço festivo 14h às 17h – Brincadeiras para as crianças 15h00 – Terço de agradecimento 18h00 – Santa Missa

Endereço: R. David Tows, 3600 – Sítio Cercado

Contato: (41) 3352-2152

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Uberaba

8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 19h – Missa Solene 12h00 – Almoço para viagem (risoto, frango na brasa e churrasco) 16h00 – Carreata e bênção dos carros 21h00 – Encerramento

Durante todo o dia haverá a reza das 12 mil Ave-Marias no oratório, atendimento com bênçãos, serviço de lanchonete com pastel e bebidas, lojinha da Mãe Aparecida com artigos sacros e o tradicional bolo de Nossa Senhora Aparecida.

Dia 14 – Festa Social em honra à padroeira

17h00 – Santa Missa 19h30 – Show da Padroeira com Willian e Renan (entrada: adquirir, no local, duas cartelas do show de prêmios, no valor de R$10 cada. Entrada gratuita: Crianças menores de 12 anos), serviço de bar e lanchonete.

Dia 15 – Festa Social em honra à padroeira

9h30 – Procissão dos padroeiros à Casa da Mãe 10h00 – Missa da Unidade (obs.: A missa será única neste dia em toda a paróquia) 12h00 – Almoço festivo 14h00 – Show de Prêmios presencial com 10 rodadas de prêmios 17h00 – Sorteio do Show de Prêmios eletrônico da festa da Padroeira

Endereço: Rua Augusto Steembock, 100 – Uberaba

Contato: (41) 98508-7251

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Magro

10h00 – Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida

11h15 – Carreata com a Imagem

11h45 – Benção dos carros

12h00 – Almoço festivo

14h00 – Festival de Prêmios

Endereço: Rua das Camélias, 163 – Jd. Boa Vista I – Campo Magro

Contato: (41) 3677-8617

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Pinhais

09h00 – Carreata saindo da Matriz 10h30 – Santa Missa 16h00 – Terço e Consagração às Nossa Senhora Aparecida 19h30 – Missa e Teatro de Maria

Endereço: Rua Rio Iguaçu, 360 – Weissopolis – Pinhais

Contato: (41) 3668-8344

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Campo Largo

08h00 – Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora da Piedade em direção à Matriz 10h00 – Santa Missa Solene 10h00 às 13h00 – Bênção dos carros em frente à Matriz 11h00 – Almoço festivo 14h00 – Festival de Prêmios, com vendas com pastel, bolo e bebidas

Endereço: R. Francisco Xavier de Almeida Garret, 2435 – Centro, Campo Largo – PR, 83601-230 Contato: (41) 3032-3065

Igrejas tradicionais de Curitiba celebram Nossa Senhora Aparecida

Na quinta-feira (12), a Catedral de Curitiba, no Centro, vai realizar duas missas: às 12 horas e às 17h30.

O Santuário Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, vai ter missa, terço e carretada. Veja a programação:

Horários de missas: 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30. 7h00: Missa de Nossa Senhora Aparecida 8h00: Oração do Santo Terço 9h00: Missa de Nossa Senhora Aparecida 10h00: Carreata com a Imagem de Nossa Senhora Aparecida passando por diversos hospitais de Curitiba 12h00: Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida, teremos a Coroação e a Consagração a Nossa Senhora Aparecida. 15h00: Missa de Nossa Senhora Aparecida 19h30: Missa de Nossa Senhora Aparecida

O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Centro de Curitiba, vai ter uma programação extensa, que inicia às 7h30 e encerra às 20h30. Veja:

07h30 – Santa Missa em honra a Nossa Senhora Aparecida 08h30 – Momento de Louvor 09h00 – Pregação Mariano com grupo “Mães que Oram Pelos Filhos”, com Angela Cristina Fraga Abou-Rejaile 10h00 – Terço Mariano Meditado com Lilian Teixeira 11h00 – Adoração ao Santíssimo 12h00 – Santa Missa em honra a Nossa Senhora Aparecida 13h00 – Consagração a Nossa Senhora e Dezena do Terço em Honra a Nossa Senhora Aparecida com os Ministros do Santuário 13h10 – Louvor e Animação com Dulce Maria 13h15 – Pregação Mariana “Nossa Senhora, a bem-aventurada serva do Senhor”, com Irmã Andreia Reis 14h00 – Pregação Mariana “Nossa Senhora, Mãe educadora” com Dulce Maria 14h30 – Pregação Mariana “Nossa Senhora, atenta à Palavra do Senhor” com Padre Everson Kloster 15h00 – Terço das Crianças com Irmã Elizabeth e Padre Everson Kloster 16h00 – Pregação Mariana “Nossa Senhora mãe intercessora” com Claudia Andrade 16h30 – Pregação Mariana “Nossa Senhora, discípula do Senhor” com Silvia Novadzki 17h00 – Pregação Mariana “Nossa Senhora acolhedora da Vida” com Padre Renato Redeson 17h45 – Santa Missa 19h00 – Adoração ao Santíssimo

