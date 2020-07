Em apenas 24 horas, dez novas mortes por covid-19 foram registradas em Curitiba de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde. Além dos óbitos, outros 119 novos casos da doença foram somados aos já existentes, alcançando a marca de 6.487 contaminações. As mortes somam 182.

As vítimas fatais são quatro homens e seis mulheres, com idades entre 32 e 84 anos. Oito deles estavam internados em hospitais de Curitiba e dois na Região Metropolitana. Um homem de 32 anos tinha obesidade como fator de risco. Duas mulheres, de 41 e de 59 anos, não tinham registro de doenças crônicas. Os demais pacientes eram idosos com mais de 65 anos.

Boletim da Saúde aponta ainda que 3.759 pessoas já puderam ser liberadas do isolamento, sendo consideradas “recuperadas”. O total de casos ativos (ainda na fase de transmissão) em moradores da cidade é de 2.546 pessoas. Outros 532 estão em investigação, aguardando o resultado de exames laboratoriais.

Entre os casos confirmados, 488 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 182 deles em UTI.

Ocupação de leitos exclusivos

A taxa de ocupação das 248 UTIs do SUS exclusivas para covid-19 neste sábado é de 87% – todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

