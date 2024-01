Detran do Paraná realiza leilão exclusivo com 4.801 veículos

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) realizará mais um leilão administrativo para venda de material ferroso para reciclagem resultante da sucata de veículos e materiais inservíveis sem identificação ou sem possibilidade de qualquer regularização junto ao órgão. Esses materiais estão depositados nos pátios da autarquia. O leilão acontece no dia 26 de janeiro, a partir das 13h30, nas dependências da sede do Detran, em Curitiba. Estes veículos vão passar por um processo de descontaminação, descaracterização e trituração.

A estimativa é de juntar aproximadamente 2.582.688 quilos, contemplando partes de 4.801 veículos, distribuídos em um único lote. São peças armazenadas nos polos de Curitiba, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Cascavel, Francisco Beltrão e Guarapuava. O leilão será disputado pelo maior lance e terá lance inicial de R$ 0,25 por quilo, perfazendo o valor global mínimo de R$ 645,6 mil.

Os veículos leiloados na condição de materiais ferrosos para reciclagem ou sucatas inservíveis, baixados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), deverão ser destinados exclusivamente para reciclagem, não podendo ser registrados e/ou licenciados, sendo absolutamente proibida a sua circulação em via pública ou ainda comercializados como peças ou partes metálicas.

Somente poderão participar deste leilão pessoas jurídicas que operem no ramo de siderurgia ou fundição, nos termos exigidos pela legislação. Os lances serão verbais, ofertados pelos representantes das empresas previamente cadastradas. Para mais informações, inclusive dos endereços onde estes materiais ferrosos para reciclagem poderão ser examinados, consulte o edital.

Alerta de golpes

O Detran-PR reforça que a população deve ficar atenta aos avisos oficiais do órgão, bem como aos canais oficiais. Sempre que há o anúncio de um novo leilão realizado pela autarquia, oportunistas se aproveitam para criar leilões falsos, ofertando veículos que não existem nos pátios. O Detran-PR utiliza apenas seus canais oficiais ou do Governo do Estado, sem perfis em redes sociais voltadas apenas para leilões. Qualquer perfil ou site que esteja usando o nome do órgão e logomarca será denunciado por crime cibernético.

O portal oficial do Detran sempre termina em pr.gov.br. As redes sociais oficiais são @detranpr no Instagram e Facebook e @Detran_pr no X.

