Desfile de Sete de Setembro em Curitiba ao vivo; assista!

O desfile cívico-militar de 7 de setembro em Curitiba está sendo transmitido ao vivo pelo canal da TV Evangelizar no YouTube. O tradicional evento começou às 8 horas deste sábado (07) no Centro Cívico.

Além disso, os desfiles também vão passar na TV aberta, no canal 9.1 e no canal 509 na Claro/NET. O sinal também chega às antenas parabólicas de todo o Brasil pelo Satélite Star One D2, na frequência 3985, pela Banda KU, no canal 236, e ainda na Sky TVRO no canal 66.

Assista ao desfile ao vivo:

O público que acompanhar a transmissão vai poder ver bandeiras e uniformes históricos, além de conferir a trajetória de ex-integrantes do Batalhão Suez (primeira Operação de Paz com participação do Brasil) e das Forças de Paz.

Também deve passar viaturas como o Jeep Willys e Dodge Comand, ambos de 1945, da época da 2ª Guerra Mundial. Serão usadas 280 viaturas, entre eles os blindados Guarani e Leopard. Também haverá um sobrevoo de quatro aeronaves ao final do desfile.

Programação do desfile de 7 de setembro em Curitiba

Às 9 horas começaram os desfiles das escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações. Ao todo, oito colégios cívico-militares e cinco estaduais participam, além de outras instituições, como municipais e particulares.

Às 10 horas desfilam escolas militares e grupamentos. Com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como a Defesa Civil.

