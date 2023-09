O tradicional desfile cívico-militar de 7 de setembro em Curitiba será no Centro Cívico, na Avenida Cândido de Abreu, a partir das 9h. A solenidade será promovida pela 5ª Divisão de Exército Brasileiro e pelo Governo do Paraná. O desfile de comemoração da Independência do Brasil contará com a participação de quase 4 mil pessoas – entre civis e militares –, a pé e em viaturas, como os blindados Guarani e Leopard.

O público poderá ver bandeiras e uniformes históricos, acompanhar a trajetória de ex-integrantes do Batalhão Suez (primeira Operação de Paz com participação do Brasil) e das Forças de Paz, além de viaturas como o Jeep Willys e Dodge Comand, ambos de 1945. As tropas das forças estaduais também vão desfilar.

Às 8h será realizada a 1ª Revista da Tropa pelo comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército, general de Brigada Ricardo Santos Taranto. Em seguida, será realizada uma 2ª Revista da Tropa, pelo comandante da 5ª Divisão de Exército, general de Divisão José Ricardo Vendramin Nunes.

Às 9h, terá início o desfile de escolas civis e cívico-militares, seguido por diversas associações e agremiações. Às 10h, desfilam escolas militares e grupamentos – a pé e motorizados –, com tropas da Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar do Paraná, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal de Curitiba, além da participação de instituições governamentais não militares, como Defesa Civil e Setran.

O desfile será encerrado com um grupamento de cavalos composto por integrantes do Clube do Cavalo do Paraná, da Polícia Militar e do Colégio Militar de Curitiba.

