Um enorme buraco modificou neste sábado (28) o trânsito na Avenida Visconde de Guarapuava, ao lado de um shopping no Centro de Curitiba. Equipes da Prefeitura trabalham no local para garantir a conclusão da obra o quanto antes para liberar as duas pistas interditadas. Com o buraco, apenas a faixa da direita para quem vai sentido bairro está sendo utilizada.

A causa da queda do asfalto ainda não foi definida pelos técnicos, mas suspeita-se que o fluxo de água tenha rompido os canos de concreto que atravessam a tubulação. “Seis tubos de 60 centímetros estão quebrados e vamos providenciar a troca. O estranho que não choveu e ainda está passando bastante água. Isto não é normal”, relatou Gilmar Roloff, engenheiro fiscal Departamento de Pontes e Drenagens da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

O rompimento do asfalto ocorreu na noite desta sexta-feira (27) e deixou passageiros de um ônibus de turismo assustados. O veículo estava estacionado em frente ao shopping para embarque e desembarque de pessoas que estavam indo para Foz do Iguaçu. De repente, o buraco “engoliu” um pneu e fez o ônibus balançar. A viagem atrasou, mas depois de algum tempo e com ajuda dos próprios passageiros, o ônibus pode seguir viagem.

Buraco na Avenida Visconde de Guarapuava ao lado do Shopping Curitiba. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Buraco famoso

Ainda no Centro de Curitiba, um ponto já está até famoso pelo buraco que gosta de aparecer em dias chuvosos. Na Rua Desembargador Westphalen, esquina com a Visconde de Guarapuava, a promessa de melhora veio até com o Prefeito Rafael Greca.

No entanto, está em andamento a preparação do processo licitatório para contratação do projeto que dará solução definitiva para o caso da Rua Desembargador Westphalen. De acordo com a prefeitura, “o projeto é para ampliar a capacidade de vazão das galerias em toda a extensão da via”.