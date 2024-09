Depois da chuva intensa, Curitiba terá onda de calor e termômetros com 30ºC

Depois de uma tempestade que provocou a morte de um homem, além de diversos estragos em Curitiba e região metropolitana, na sexta-feira (20), a capital paranaense deve ser atingida por uma onda de calor a partir deste domingo (22).

Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informa que o alerta de cor amarela, que indica perigo potencial, é válido até terça-feira (24). Durante esses três dias a temperatura pode ficar 5ºC acima da média.

O aviso de onda de calor atinge praticamente todos os municípios do Paraná, com exceção do litoral.

De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), neste domingo (22) Curitiba deve ter máxima de 26ºC e mínima de 16ºC.

Já na segunda-feira (23) a previsão para a capital paranaense é de 30ºC e 17ºC. E na terça-feira (24) o cenário se repete, com máxima de 30ºC e mínima de 17ºC.

Onda de calor atinge regiões do Brasil

Além do Paraná, a temperatura deve subir em mais estados do Brasil a partir deste domingo. O aviso de onda de calor do Inmet também é válido para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

