Delivery por drone será testado em Curitiba nesta quarta-feira

A Prefeitura de Curitiba, em parceria firmada pelo Vale do Pinhão com a Atech – emrpesa do Grupo Embraer, se uniram para realizar um teste prático, em espaço urbano, do serviço de delivery feito por drones.

O prefeito Rafael Greca vai acompanhar o pouso para a entrega de uma encomenda feita por drone no Parque Tanguá, na tarde desta quarta-feira (27), às 15h (conforme as condições climáticas), em um voo inaugural e simbólico.

Estarão no evento o presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e secretário municipal extraordinário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Inteligência Artificial, Dario Paixão, e o CEO da Atech, Rodrigo Persico de Oliveira.

Testes com menos burocracias

A parceria foi possível pelo Sandbox Regulatório de Curitiba, criado por decreto municipal em 2021 e que autoriza, de forma experimental e temporária, testes de produtos e serviços inovadores na cidade, sem a necessidade da totalidade de licenças e alvarás normalmente exigidos.

A parceria autoriza a empresa a realizar testes no espaço aéreo de Curitiba com drones de rota BVLOS (sigla para Beyond Visual Line of Sight, para voos além do alcance visual do piloto ou de um observador).

O acordo, válido por um ano, permite o desenvolvimento dos sistemas necessários para assegurar o serviço de forma segura e efetiva, para que seja regulamentado e possa ser viabilizado comercialmente.

Atenção: Em atendimento às regulamentações da ANAC aplicáveis às operações de drones e para efeitos do ” Princípio do Anuente”, todos os participantes do evento consentem tácita e automaticamente a realização do voo.