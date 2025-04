Delivery de drogas na RMC movimentava R$ 10 mil por dia; jovem de 18 anos é presa

Uma ação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) contra o tráfico de drogas prendeu uma jovem de 18 anos nesta quarta-feira (30), no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. As detenções relacionadas à operação contra o tráfico começaram na última sexta-feira (25).

A mulher presa nesta quarta é suspeita de gerenciar o fluxo de financeiro em um esquema de tráfico de drogas que operava no modelo de delivery em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com o delegado Paulo Cesar Eugênio Ribeiro, o grupo movimentava aproximadamente R$ 10 mil por dia.

Após ser encaminhada ao sistema penitenciário, ela foi interrogada. As investigações continuam e a PCPR segue em busca de outros envolvidos na organização criminosa.

Oito pessoas envolvidas com o delivery de drogas já foram presas na operação na Grande Curitiba

Além da jovem, a polícia já cumpriu sete mandados de prisão preventiva contra suspeitos de participação no esquema de distribuição de cocaína, na última sexta-feira (25). No total, foram detidos cinco homens e três mulheres. A operação inclui ainda o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, além de 40 ordens judiciais expedidas.

As informações coletadas pela polícia indicam que cada integrante do grupo exercia uma função específica dentro do esquema, como armazenar entorpecentes, controlar o dinheiro das vendas ou realizar as entregas.