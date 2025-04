Prefeitura na RMC abre 161 vagas com salário de até R$ 3,3 mil

A Prefeitura de Rio Branco do Sul, na Grande Curitiba, abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação por tempo determinado de profissionais da área da educação.

São 161 vagas com salários que variam de R$ 1.682,68 a R$ 3.365,36, a depender do cargo escolhido. As inscrições começam nesta quarta-feira (30) até 06 de maio de 2025 pelo site da Prefeitura de Rio Branco do Sul.

As vagas são para os cargos de Professor do Ensino Fundamental (20 horas semanais), Professor de Educação Infantil (40 horas), Agente de Apoio Educacional (40 horas) e Técnico Administrativo (40 horas). A seleção tem como objetivo atender às demandas temporárias da rede municipal de ensino.

A seleção dos candidatos será feita por meio de Prova de Títulos, com caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliados a escolaridade, os cursos de aperfeiçoamento profissional e o tempo de serviço.

Os interessados devem encaminhar a documentação exigida exclusivamente por protocolo digital, acessando este link.

