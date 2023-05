Delegado da Polícia Civil do Paraná desde 2014, Pedro Filipe Cruz Cardoso de Andrade, é o mais novo integrante da equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo do Lula (PT). Ele vai atuar como Coordenador-Geral de Polícias Judiciária e Científica da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

Pedro Felipe, que já integrou o 1º Distrito Policial da Capital, a Delegacia de Furtos e Roubos e participa do movimento dos policiais antifascismo no Paraná, agora coloca sua experiência à disposição da Força Nacional de Segurança Pública. Em seu currículo ele também tem passagem pelo Departamento de Inteligência do Estado do Paraná (DIEP). Em 2020, concorreu à vice-Prefeito de Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O delegado deve tomar posse nos próximos dias em Brasília, e se diz honrado com a nomeação. “Recebi com muita alegria essa convocação, mas também com muito senso de responsabilidade”, comenta. “Agradeço a confiança do ministro Flávio Dino. Para mim, é uma honra essa oportunidade de colaborar com o sucesso do governo do Presidente Lula e com a construção de uma segurança pública alinhada com os valores da cidadania, da democracia, antirracista e antifascista”, completa.

Atuação em investigações

Na prática, o delegado terá responsabilidade direta em serviços de investigação do órgão, como os que apuram e apontam elementos para a punição dos atentados de 8 de janeiro de 2023 no Distrito Federal, além de demais atos antidemocráticos.

No escopo da atuação da Força Nacional de Segurança Pública estão setores e profissionais de ação ostensiva, mas também a parte investigativa e científica, que inclui os serviços de peritos criminais, legistas, papiloscopistas e dos policiais judiciários, civis, das unidades federativas, que passam à coordenação do paranaense.

