Curtindo o calor em Curitiba? Aproveite, pois uma frente fria vai mudar tudo

Uma frente fria vai avançar nos próximos dias pelo Sul do Brasil, e temporais devem alterar o tempo no Paraná. A partir de terça-feira (19), a chuva vai se fazer presente em Curitiba.

Segundo o Simepar, a semana começa com tempo estável na maioria das regiões. No litoral, há possibilidade para registro de chuviscos bem ocasionais, especialmente na serra do Mar. Nas demais regiões, o sol predomina com temperaturas em elevação. Na capital, a segunda-feira (18) vai ter máxima de 26°C.

Na terça-feira (19) apesar do avanço da frente fria, a sensação vai ser de abafamento em grande parte do Paraná. Na capital, a máxima aponta para 28°C. Na quarta, a chuva promete chegar com certa intensidade, de acordo com o Simepar. (13.9 milímetros).