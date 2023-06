Cursos gratuitos no Liceu de Ofícios Criativos começam nesta segunda

O Liceu de Ofícios Criativos oferece cursos gratuitos com instrutores experientes para artesãos interessados em aprender novas técnicas, agregar valor aos produtos e impulsionar as vendas. Para as atividades presenciais é preciso fazer inscrição com antecedência.

Segunda-feira (19)

Na live Papo de Artesão: Vender por valor e não por preço, Adriana Metzger e Mônica Mota vão compartilhar dicas para agregar valor aos produtos e torná-los mais reconhecidos pelos clientes.

“Nesse bate-papo, os participantes vão entender a diferença entre valor e preço, enriquecendo a forma como apresentam as criações aos consumidores”, comenta Adriana.

O evento online começa às 16h no canal do Liceu de Ofícios Criativos no Youtube.

Terça-feira (20)

Neste dia haverá a oficina presencial – Souvenir Curitiba: Chaveiro bordado com ponto cestaria, com Monize Ramos (@mozibordados). O bordado livre é uma técnica artesanal milenar que permite criar peças únicas e cheias de personalidade.

“Vou ensinar o ponto cestaria, uma forma de bordado. A proposta é criar um chaveiro representativo de Curitiba, permitindo que os participantes presenteiem amigos e familiares com algo único e feito à mão”, explica Monize. Todos os materiais necessários serão disponibilizados pela instrutora.

Quarta-feira (21)

Juliana Cidali, da Preta Fina Acessórios (@pretafinaacessorios), ministrará a oficina presencial Bijuteria Étnica. Os participantes aprenderão a confeccionar um colar com preço acessível, utilizando barbante, botões e peças coloridas em resina, que combinam com diferentes looks.

Juliana é especializada em bijuterias étnicas e trará seu conhecimento e técnicas para a oficina. Todos os materiais necessários serão fornecidos pela artesã.

Quinta-feira (22)

Encerrando a programação da semana, será realizado o workshop presencial Trilha do Artesão + Criativo e Conectado com o tema: datas comemorativas, alavancando suas vendas, com o consultor Davi Gaede.

“É uma oportunidade valiosa para aprender estratégias de planejamento e otimização de processos”, salienta Davi, especialista em vendas e liderança. Ele compartilhará dicas de negócios e marketing relacionadas ao calendário de datas comerciais, auxiliando os artesãos a impulsionar vendas e alcançar melhores resultados.

A Trilha do Artesão + Criativo e Conectado é uma série de oito encontros presenciais em parceria entre o Sebrae e o Instituto Municipal de Turismo.

O Liceu de Ofícios fica na Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco.