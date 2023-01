Começa nesta terça-feira (20) o período de inscrições para o projeto Geração Futuro, programa de educação profissionalizante promovido pelo Instituto Renault em parceria com a Unilehu (Universidade Livre para a Eficiência Humana. O projeto pretende ensinar uma profissão para jovens do ensino médio matriculados na rede pública, que queiram ingressar no mercado de trabalho.

Os pré-requisitos são:

Prioridade para jovens da Borda do Campo – São José dos Pinhais;

Idade de participação é de 14 a 24 anos;

Estar cursando ou ter o ensino médio completo;

Preferencialmente de escola pública;

Jovens em situação de vulnerabilidade social (a ser comprovada);

Os alunos selecionados deverão cumprir os requisitos estabelecidos.

O curso terá quatro meses de duração e será ministrado na unidade do CRAS Affonso Celso Araujo – Borda do Campo. As aulas acontecem de segunda a sexta em dois períodos. No curso, os alunos vão aprender sobre Gestão Administrativa (conceitos de negócios e gestão administrativa nas áreas financeira, comunicação, marketing, departamento pessoal); Gestão Administrativa com Ênfase em Logística (conceitos de negócios e logística, cadeia verde, logística reversa e integrada, estoque organização, estrutura e modais de transporte).

Os inscritos terão que passar por um processo de avaliação. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de fevereiro por este link. Mais informações pelo telefone (41) 9 9508-1578 | 9 9652-0902.

>>> Clique aqui para fazer a sua inscrição.