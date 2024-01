Curso gratuito profissionalizante em informática; veja como se inscrever

A Rede Esperança, organização sem fins lucrativos de Curitiba, está oferecendo curso profissionalizante de informática, para adolescentes a partir dos 16 anos. O curso é de 220 horas e inicia no dia 05 de fevereiro.

O curso é totalmente gratuito e com certificação. Os interessados precisam comparecer até a instituição com os documentos pessoais para se inscrever. Inscrições abertas até o dia 26 de janeiro.

A Rede Esperança fica na Rua Nicácio Riquelme, 192, Capão da Imbuia.

Mais informações pelo WhatsApp (41) 9.9968-7796.

