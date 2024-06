Os moradores de Matinhos, no Litoral do Paraná, poderão fazer no mês de junho uma capacitação gratuita na área de construção civil. O curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico é oferecido pelo Instituto Água e Terra (IAT) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e vai ocorrer entre os dias 17 de junho e 19 de julho, com aulas às segundas, quartas, quintas e sextas à noite.

São 20 vagas e as inscrições já podem ser feitas de forma presencial no Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, local onde acontecerão as aulas.

O curso é viabilizado por meio do Projeto Básico Ambiental das Obras de Recuperação da Orla de Matinhos, executado pelo IAT em conjunto com o Consórcio DTA/Acquaplan.

O cronograma também prevê outras duas formações para este ano. O curso de Assentamento de Tijolo à Vista e Pedra Decorativa acontecerá entre 5 e 21 de agosto, enquanto a capacitação em Eletricidade Básica Residencial será entre 9 e 25 de setembro. Cada um dos cursos terá 20 vagas – as inscrições são abertas sempre um mês antes do início das aulas.

Curso gratuito no litoral do Paraná

Inscrição para curso de Aplicação de Revestimento Cerâmico

Aulas de 17 de junho a 19 de julho, no período noturno

Local: Centro Comunitário Profissionalizante Vereador Mário Braga, Avenida Paraná, 462 – Tabuleiro – Matinhos

Inscrições gratuitas no local

