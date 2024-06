O Grupo A.Yoshii, construtora paranaense referência no mercado imobiliário residencial, corporativo e de obras industriais, anunciou uma nova linha de negócios: a A.Yoshii Urbanismo.

O novo projeto irá gerar, de imediato, mais de 300 vagas de empregos, entre diretas e indiretas. Com investimento inicial para a estruturação do novo modelo de negócio de aproximadamente R$ 200 milhões, a projeção da construtora é de um VGV (Valor Geral de Vendas) superior a R$ 1 bilhão.

De acordo com o CEO do Grupo, Leonardo Yoshii, há alguns anos a construtora vem trabalhando para a formação de um landbank, bem como acompanhando estudos e pesquisas que indicam vocações comerciais para metragens de lotes variando entre 360 metros quadrados e acima de 700 metros quadrados.

“Nossa proposta é desenvolver, incorporar e construir loteamentos e condomínios horizontais que proporcionem um estilo de vida em contato com a natureza, com projetos inovadores e de alta qualidade. Assim como no ramo vertical, nesta nova linha de negócio prezamos pelo alto padrão de construção e regiões privilegiadas, de grande potencial de valorização”, destaca.

O primeiro produto desta nova linha de negócios será o Autoral Harmonia, um condomínio horizontal de alto padrão projetado em uma ampla área, em meio à paisagem da zona sul de Londrina.

O terreno de mais de 170 mil metros quadrados contará com 197 lotes com metragens que variam de 450,58 metros quadrados a 662,25 metros quadrados, sendo mais de 15 mil metros quadrados de área destinados ao lazer, clube, prática de esportes e convívio social, além de 13 mil metros de área de mata preservada.

O condomínio horizontal contará com dois boulevards com mobiliário urbano, áreas de lazer e convívio 100% acessíveis, praças externas, garden e social gourmet com piscina privativa, piscinas externa e indoor com SPA, pista de caminhada, espaço fitness com equipamentos de alta performance, play, quadras de beach tennis iluminadas, quadra de tênis, sports grill com churrasqueira, brinquedoteca, sala de yoga, pet place e outros.

A estrutura também oferecerá vagas de estacionamento internas e externas, entradas independentes e soluções tecnológicas, como controle de acesso nas entradas social e de serviços com reconhecimento facial, sistema eletrônico de proteção perimetral de última geração e planejamento estratégico de segurança.

