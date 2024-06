De Curitiba para a região metropolitana: movimento migratório ganha força

Famílias paranaenses estão deixando a capital em busca de mais tranquilidade e qualidade de vida. A afirmação feita pelo corretor de imóveis, Romeu Beraldo, quando o administrador optou por trabalhar exclusivamente na venda de terrenos rurais, antecipando um movimento que viria a se intensificar nos anos seguintes.

Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmaram essa tendência: a população de Curitiba cresceu apenas 1,2% entre 2010 e 2022, atingindo 1,7 milhão de habitantes, enquanto a Região Metropolitana de Curitiba teve um aumento populacional de 10,4%, passando de 3,2 milhões para 3,5 milhões de habitantes no mesmo período.

Se o instinto de estar mais próximo da natureza estava certo no início da carreira, a dedicação rendeu ainda mais frutos com a pandemia, quando o aumento das vendas de terrenos rurais por Beraldo chegou a 60%. “Já era um desejo de muitos se afastar dos grandes centros urbanos. Quando o momento de isolamento obrigatório se estendeu, os planos foram antecipados. Hoje, posso dizer que ainda estamos trabalhando com 40% a mais de vendas, se considerarmos o pré-covid”, reforça.

Foi o que aconteceu com a família de Gustavo e Luana Gomes Barszcz. Pais de Luiz e Leticia, de 3 e 6 anos, deixaram o apartamento que viviam no ano passado, no bairro Pinheirinho, em Curitiba, para morar em uma casa com quintal, cachorro e uma montanha de brinquedos, na zona rural de Campo Largo. “Sonhávamos em contar com um espaço amplo para a família, para brincar na rua e fazer amigos, sem estar fechado no quadrado de um apartamento. O malefício é apenas que não estamos tão próximos do comércio, porém a nossa qualidade de vida mudou completamente e faz tudo valer a pena”, completa Luana, que já está trabalhando como manicure em um salão de beleza local. “Toda a estrutura que precisamos temos aqui, o que é sensacional”, finaliza.

