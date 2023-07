Curitibana bate recorde mundial de mergulho em apneia

Na tarde do dia 16 de junho, no Egito, uma curitibana de 49 anos estava a 70 metros debaixo d’água, sem oxigênio, realizando um sonho de mais de oito anos e batendo o recorde mundial de mergulho em apneia. Carol Schrappe é fisioterapeuta, mãe, e encontrou no mergulho não apenas uma atividade esportiva, mas uma forma de explorar e conectar-se consigo mesma.

O esporte sempre fez parte de sua vida. Desde criança seu pai dedicava os finais de semana para que pudessem praticar algo juntos. Mas foi só em uma viagem para Fernando de Noronha, em 1999, que ela encontrou sua paixão. “Durante um batismo nessa viagem, me apaixonei pelo mergulho scuba”.

Carol Schrappe encontrou no mergulho uma forma de se conectar consigo mesma. Foto: Jason Washington

Com o tempo, conciliar a carreira com o esporte se mostrou inviável, precisava se dedicar integralmente, quebrar novas barreiras. E foi assim que, com o apoio da família e amigos, Carol passou se dedicar como o faz até hoje, realizando todos os cursos necessários para se tornar uma instrutora de mergulho qualificada e uma atleta profissional, sem perder o equilíbrio. “Ser mãe, atleta e instrutora de mergulho não é uma tarefa fácil. Mas com a ajuda de uma boa rede de apoio, é possível conciliar essas diferentes facetas da vida”, afirma.

Diferente de esportes como corrida e natação, o mergulho em apneia é um desafio individual, de técnica, espírito e concentração. Carol diz que sempre busca se superar, e que competir consigo mesma é uma motivação constante, mesmo que às vezes seja dura.

Além da realização, o mergulho em apneia também trouxe aprendizados valiosos para a sua vida. “É muito importante praticar a respiração consciente, o autoconhecimento e o controle do organismo.” Essas habilidades adquiridas no mergulho têm impacto não apenas na prática esportiva, mas em todos os aspectos da vida. “Depois do mergulho, aprendi a lidar melhor com desafios, a superar meus limites e a ter controle sobre mim mesma.”

Para aqueles interessados em iniciar no freediving e melhorar suas habilidades, Carol tem valiosos conselhos. Ela ressalta a importância do autoconhecimento e do autocontrole, além de destacar a necessidade de treinar as fraquezas e explorar os pontos fortes. A preparação no mergulho em apneia vai além do físico, envolvendo também a mente e a conexão consigo mesmo.

Dona de 15 recordes e levando o título de a melhor brasileira e uma das melhores do planeta nos mergulhos em apneia, cada conquista alcançada por Carol tem um significado especial. Elas representam seu comprometimento, dedicação e o prazer de superar seus próprios limites.

