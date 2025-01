Curitiba vazia: principais avenidas ficam desertas no 1º dia de 2025

Depois dos últimos dias de movimento, compras e preparações para o Natal e Virada de Ano, as ruas de Curitiba revelam um cenário completamente diferente nesta quarta-feira (1º). As principais avenidas da cidade amanheceram sem trânsito, completamente vazias.

O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná Átila Alberti deu um giro pela capital e flagrou avenidas e ruas, que são normalmente bem movimentadas, praticamente vazias no início da tarde desta quarta-feira. Veja imagens a seguir:

Final da Avenida Sete de Setembro. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Avenida Ivo Zanlorenzi, no Campina do Siqueira. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Avenida Iguaçu. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Dr. Muricy. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Avenida Marechal Deodoro, no Centro. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Avenida Marechal Deodoro, na altura da Praça Zacarias. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Al. Dr. Muricy, no Centro. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná. Viaduto no Contorno Sul com Eduardo Sprada, na CIC. Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Curitiba vazia, Litoral lotado!

Enquanto as cidades da capital paranaense estão completamente vazias nesse início de ano, o Litoral do Paraná atraiu mais de um milhão de pessoas nesta virada de ano, de 2024 para 2025. A Polícia Militar do Paraná divulgou as estimativas de público nesta quarta-feira (1º).

Guaratuba se destacou como o destino mais procurado, recebendo cerca de 470 mil pessoas em suas areias. Matinhos não ficou muito atrás, com aproximadamente 360 mil visitantes, enquanto Pontal do Paraná completou o trio de cidades litorâneas mais badaladas, acolhendo um público estimado de 180 mil pessoas.