PSS vai contratar 300 professores de Educação Infantil em Curitiba

A Prefeitura de Curitiba anunciou um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar 300 professores de Educação Infantil. Os interessados poderão fazer as inscrições a partir do dia 16 de julho, exclusivamente pela internet. O prazo encerrará no dia 24 de julho, às 16 horas.

A remuneração básica dos profissionais contratados será de R$ 4.526,88 para 40 horas semanais de trabalho e não haverá aplicação de prova de conhecimentos nem cobrança de taxa de inscrição.

As informações prestadas e os documentos anexados no ato da inscrição serão analisados pela Comissão Examinadora formada por servidores das áreas de Recursos Humanos e Educação. A pontuação dos candidatos será atribuída com base na comprovação dos dados declarados, o que inclui análise de títulos e tempo de experiência profissional.

O edital com todos os detalhes sobre o PSS foi publicado pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP), na terça-feira (08). O documento pode ser conferido no Diário Oficial e também no site da Prefeitura.

Quem pode participar do PSS para Educação Infantil

Poderão participar do PSS candidatos que tenham uma das seguintes formações: Ensino Médio na modalidade Magistério, pós-médio ou sequencial; graduação em Pedagogia com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais; graduação em Normal Superior; graduação em curso de Formação de Professores para Educação Infantil e Séries Iniciais.

Dos 300 profissionais que serão contratados, 249 serão da ampla concorrência, 15 serão pessoas com deficiência e 36 serão dos autodeclarados como pretos, pardos ou indígenas.

Inscrição para PSS em Curitiba

Os interessados que ainda não tenham cadastro atualizado no e-Cidadão, cadastro único do Município de Curitiba, já podem fazer o registro ou atualização das informações. O login e a senha serão essenciais no momento da inscrição.

Outra medida importante para quem quer preparar-se para fazer a inscrição é reunir todos os documentos comprobatórios, que deverão ser enviados em formato PDF. Não serão aceitos documentos ilegíveis, rasurados, danificados ou fora dos prazos estipulados.

De acordo com a legislação, candidatos já contratados anteriormente como professores de Educação Infantil por meio de PSS na Prefeitura de Curitiba só poderão participar se já tiverem transcorrido 24 meses desde o desligamento anterior, conforme prevê a legislação municipal.

Se o candidato participou de PSS para outra função pública, ele pode concorrer ao PSS para professor de Educação Infantil. A contratação pelo PSS é temporária, inicialmente realizada para o período de 12 meses, podendo ser prorrogada por mais 12 meses.

Dados pessoais incorretos ou incompletos no sistema e-Cidadão, tais como nome, data de nascimento, CPF próprio, dentre outros, poderão levar ao cancelamento da inscrição.

Cronograma do PSS

Inscrições (pela internet): entre as 18h do dia 16 de julho até as 16h do dia 24 de julho

Publicação da relação dos inscritos: a partir das 18h de 29 de julho

Prazo para recursos quanto à inscrição: das 9h às 17h de 30 de julho

Publicação da homologação das inscrições: a partir de 1º de agosto (18h)

Análise de títulos e experiência profissional: a partir de 4 de agosto

Convocação para verificação de laudos médicos (PcD): a partir de 4 de agosto