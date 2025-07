Curitiba estuda projeto para substituir fiação elétrica aérea por rede subterrânea

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, realizou nesta quarta-feira (09) a primeira reunião de trabalho para criar o modelo de parceria público-privada (PSS) destinada ao enterramento dos cabos elétricos de Curitiba.

Estiveram presentes representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Companhia Paranaense de Energia (Copel) e profissionais das secretarias de Planejamento, Finanças e Orçamento, de Administração e Tecnologia da Informação e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

O objetivo de adotar a fiação elétrica subterrânea é para promover ações, como modernização da infraestrutura urbana; incremento na qualidade da distribuição da energia elétrica e telecomunicações; diminuição do risco de acidentes envolvendo a rede (choques, incêndios); menor possibilidade de vandalismos e furtos de cabos; melhora estética da cidade; valorização de imóveis; facilidade na mobilidade urbana.

Como a atual rede aérea não comporta com qualidade as tecnologias de 5G e IoT, que lidam com internet de alta velocidade e redes coletivas de dispositivos conectados, a rede subterrânea de fios vai permitir melhor uso de soluções inteligentes para órgãos públicos, empresas e pessoas.

O chefe do Departamento de Projetos e Soluções de Infraestrutura Social do BNDES, Gustavo Gimenez Nonato, falou que a intenção é fazer em Curitiba um projeto-piloto com possibilidades de ser replicado em todo o país.