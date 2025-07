Cinemas de Curitiba oferecem meia-entrada para quem doar agasalho

Julho costuma ser o mês das grandes estreias no cinema e o destaque desta semana é Superman, o aguardado reboot da história do homem de aço, que chega às telonas nesta quinta (10).

Nos cinemas da Prefeitura de Curitiba – Cine Guarani e Cine Passeio – é possível curtir o filme do herói ou qualquer outro em cartaz pagando meia-entrada. A promoção é simples: basta doar uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho e garantir o desconto.

Com o ingresso social, os cinemas municipais já arrecadaram mais de 300 peças, que foram encaminhadas à Fundação de Ação Social (FAS) para distribuição à população em situação de vulnerabilidade social.

“O ingresso solidário cumpre dois papéis, tornar o cinema mais acessível e ajudar quem precisa de uma roupa quentinha no inverno. Tem sido bem recebido pelo público e já é um sucesso”, afirma Juliana Midori, diretora executiva do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, responsável pela ação nos cinemas municipais.

Valores do Cine Passeio e Cine Guarani

No Cine Guarani do Portão Cultural, o cinéfilo pode assistir às três sessões do dia por menos de R$ 20. O valor do ingresso social é de R$ 6 para qualquer dia da semana (menos na segunda, quando o cinema fecha as portas). Além do homem de aço, o Guarani exibe Jurassic World – Recomeço e Como Treinar Seu Dragão.

Já o Cine Passeio, no Centro, oferece uma extensa programação e nesta sexta (11) tem sessão de madrugada. Filmes nacionais e internacionais estão em cartaz e o valor do ingresso solidário varia entre R$ 8 (terças e quartas) e R$ 10 (quinta a domingo). Às segundas, o Cine Passeio não abre.

Programação dos cinemas da Prefeitura – (10 a 16 de julho)

Cine Guarani — Portão Cultural

(Rep. Argentina, 3.430 – em frente ao Terminal do Portão)

Ingresso solidário: R$ 6

Doação de uma peça de roupas de inverno ou de cobertor em boas condições para a Campanha do Agasalho

Como Treinar Seu Dragão

Horário: 14h

Classificação: 10 anos

Gênero: aventura

Jurassic World – Recomeço

Horário: 16h30

Classificação: 14 anos

Gênero: ação



Superman (estreia)

Horário: 19h15

Classificação: 14 anos

Gênero: ação

Cine Passeio

(Rua Riachuelo, 410)

Ingresso solidário: R$ 8 às terças e quartas e R$ 10 de quinta a domingo, mediante a doação de uma peça de roupa de inverno ou de cobertor em boas condições para a Campanha do Agasalho



Lilo e Stitch

Horário: 10h30

Classificação: 10 anos

Gênero: Aventura



Ritas

Horário: 11h

Classificação: 14 anos

Gênero: Documentário

Elio

Horário: 13h20

Classificação: 10 anos

Gênero: Aventura

Como Treinar o Seu Dragão

Horário: 15h15

Classificação: 10 anos

Gênero: Aventura

Superman (estreia)

Horário: 17h40

Classificação: 14 anos

Gênero: Ação

Hot Milk

Horário: 20h10

Classificação: 14 anos

Gênero: drama

Dreams

Horário: 13h10

Classificação: 16 anos

Gênero: drama

O Silêncio das Ostras

Horário: 15h20

Classificação: 13 anos

Gênero: drama

A Procura de Martina

Horário: 17h50

Classificação: 14 anos

Gênero: drama

Vermiglio – A Noiva da Montanha

Horário: 19h40

Classificação: 12 anos

Gênero: drama