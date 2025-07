Fenômeno ‘Lua do Veado’ acontece nesta quinta-feira; veja o que é

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De olho no céu

Se você gosta de apreciar belas paisagens noturnas, coloque entre as suas tarefas olhar para o céu nesta quinta-feira (10). Durante a noite será possível observar o fenômeno “Lua do Veado”, nome dado à lua cheia de julho.

O auge do fenômeno acontece às 20h37. Porém, a lua permanecerá visível por aproximadamente 24 horas, especialmente em regiões de maior altitude e com baixa poluição luminosa.

Por que “Lua do Veado”?

De acordo com a Nasa, o termo vem das tradições de povos indígenas da América do Norte, que identificavam esse período como o momento em que os veados começam a desenvolver novos chifres — símbolo de renovação, força e prosperidade.

Apesar de não possuir uma coloração própria, a Lua do Veado pode surgir com tons alaranjados ou rosados quando estiver próxima ao horizonte, graças à refração da luz na atmosfera, causando um pôr do sol de deixar o queixo caído.