Negociação de veículo termina em assalto à mão armada em Matinhos

Um homem, de 44 anos, foi pego de surpresa durante uma negociação na venda de um veículo, em Matinhos, no litoral do Paraná. Ao marcar um encontro com o comprador na noite de terça-feira (08), a vítima teria encontrado no local um outro homem que estaria armado com uma carabina calibre 36, segundo informações da Polícia Militar.

O ponto de encontro era na Avenida Paranaguá, no balneário Solymar. De acordo com a vítima, a negociação consistia na troca do veículo por um outro automóvel como parte do pagamento, além de dinheiro, restando ainda um valor que seria quitado nesta terça (08).

Segundo a polícia, ao chegar no local e se deparar com a ameaça, a vítima entregou a chave do automóvel que usava, uma picape Chevrolet Montana. O suspeito fugiu do local com o veículo e a vítima chamou a PM.

De acordo com a PM, durante o patrulhamento pela região, os policiais localizaram o suspeito dentro do automóvel na Rua Beija-Flor, ainda no balneário Solymar.

Na abordagem, o suspeito mostrou a arma usada para intimidar a vítima e a polícia constatou que não havia munição. O homem foi preso e encaminhado junto com a vítima à Delegacia de Polícia Civil de Matinhos.