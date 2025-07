Paranaguá se prepara para três dias de Festa Julina; veja a programação

A cidade mãe do Paraná já respira o clima junino. Entre os dias 11 e 13 de julho, Paranaguá recebe o “Arraiá em Paranaguá“, um evento gratuito que integra a programação da 13ª Festa da Tainha. A celebração acontece na Praça 29 de julho, também conhecida como Praça de Eventos Mário Roque, a partir das 18h da sexta-feira.

O Arraiá promete encantar o público com uma programação diversificada que une apresentações culturais, teatro, dança e tecnologia cênica. Entre os destaques estão dois espetáculos especiais: a divertida “Quadrilha Desorganizada” e a emocionante projeção mapeada “Coração de São João”.

A “Quadrilha Desorganizada” é uma encenação caipira de aproximadamente 30 minutos que mistura humor, suspense e música típica em um clima festivo. A história gira em torno de Bob Cabra Márcio, um noivo apaixonado e ingênuo, que sonha casar-se com a encantadora Suzie Pistola. O que ele não imagina é que Suzie e seu comparsa White Jack Daniels planejam dar um golpe para ficar com seu dote. O que parecia um simples casamento interiorano se transforma numa grande confusão quando surge uma narradora misteriosa — uma xerife infiltrada — que prepara uma armadilha para desmascarar os golpistas no altar.

Já o espetáculo “Coração de São João” combina tecnologia, teatro e música em uma projeção mapeada nas paredes do MAE – Museu de Arqueologia e Etnologia UFPR. A narrativa acompanha Maria e José, um casal apaixonado que conduz o público por lembranças, tradições e emoções típicas das festas juninas brasileiras. Com clássicos da música popular, projeções cênicas e poesia popular, o espetáculo convida todos a dançar com a saudade, rir com o amor e celebrar a alegria de festejar em comunidade.

O patrimônio imaterial caiçara também ganha destaque no evento com duas apresentações do Fandango Mandicuera, conduzido pelo Mestre Aorelio Domingues. Esta manifestação cultural combina música, dança, poesia e festividade, representando uma parte fundamental da identidade local.

Confira a programação completa:

11/07 – Sexta-Feira

18h – Abertura

18h30 – Fandango Mandicuera

20h – Peça com projeção no Museu – Coração de São João

12/07 – Sábado

16h – Grupo de Fandango Mestre Eugenio

17h30 – Quadrilha Desorganizada

19h30 – Peça com projeção no Museu – Coração de São João

13/07 – Domingo

18h – Quadrilha Desorganizada

19h30 – Peça com projeção no Museu – Coração de São João

O “Arraiá em Paranaguá” é apresentado pela Cattalini Terminais Marítimos e Grupo Fertipar, com apoio da Harbor Operadora Portuária, Terin Terminais Inteligentes, Master Operações Portuárias, Pasa – Paraná Operações Portuárias e Rocha Terminais Portuários e Logística. Toda a programação conta com audiodescrição para pessoas cegas, interprete de libras, e cadeiras reservadas para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas do espectro altista e outras síndromes.

Serviço

Arraiá em Paranaguá

Data: 11 a 13 de julho (sexta-feira a domingo)

Local: Praça 29 de julho / Praça de Eventos Mário Roque

Entrada Gratuita

Apresentação: Cattalini Terminais Marítimos e Grupo Fertipar

Apoio: Harbor Operadora Portuária, Terin Terminais Inteligentes, Master Operações Portuárias, Pasa – Paraná Operações Portuárias e Rocha Terminais Portuários e Logística