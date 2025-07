Universidade no Paraná abre PSS para contratar professores; salário de R$ 10 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Universidade Estadual de Maringá (UEM) está com inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado (PSS), por meio do edital nº 190/2025-PRH, destinado à contratação de dois professores temporários nas áreas de Agronomia e Biologia com carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 10.687,27, já incluído o adicional de titulação de doutor.

As inscrições devem ser realizadas pela internet, entre os dias 15 e 28 de julho, por meio do site da UEM. A taxa de inscrição é de R$ 212,43, com vencimento até 29 de julho.

Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa devem fazer o pedido nos dias 15 e 16 de julho. O resultado será divulgado em 18 de julho, com prazo para recurso no dia 21 e resultado final da análise no dia 22.

Vagas para professores na UEM

São duas vagas: uma para o Departamento de Agronomia, na área de Agroecologia e Sustentabilidade, e outra para o Departamento de Biologia, para lecionar a disciplina de Botânica.

Para concorrer à vaga em Agronomia, é necessário ter graduação em Agronomia, Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola e doutorado em Agronomia, Produção Vegetal, Fitotecnia e/ou Agroecologia.

Já para a vaga em Biologia, exige-se graduação em Ciências Biológicas e doutorado com tese em Morfologia e/ou Anatomia Vegetal; ou em Taxonomia e/ou Sistemática Vegetal; ou em Taxonomia ou Sistemática de Fungos.

O processo seletivo será composto por prova didática, prevista para ocorrer entre os dias 25 e 27 de agosto, e avaliação de títulos e currículo, que será realizada apenas com os candidatos aprovados na prova didática. A nota final considerará peso seis para a prova didática e peso quatro para os títulos. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 16 de setembro.

O contrato temporário poderá ter duração de até dois anos, já considerando eventuais prorrogações.