Aumento da dengue em Curitiba leva prefeitura a adotar estratégia inédita

Dados do Painel da Dengue, atualizado na última quarta-feira (08), mostram que Curitiba registrou 885 novos casos da doença desde o último boletim, divulgado na semana anterior.

De acordo com a prefeitura, desde o início do ano, Curitiba contabiliza 6.616 casos de dengue, sendo 2.721 importados (contaminação aconteceu fora do município) e 3.895 autóctones (transmissão local).

Em resposta ao aumento dos casos de dengue em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) implementou uma nova estratégia de combate: o uso do UBV (Ultra Baixo Volume), um inseticida em forma de spray.

Leia também: Mutirão Curitiba sem Mosquito volta a acontecer nesta semana

Esse método é aplicado por agentes de combate às endemias diretamente nos imóveis para reduzir a população de mosquitos adultos do Aedes aegypti, vetor da doença. A abordagem, inédita na capital, foi adotada exclusivamente neste ano, usando o critério de número de casos para selecionar as áreas. Até o momento, foram realizados em 272 quarteirões e 15.390 imóveis.

Veja também: Bruno Mars em Curitiba? Ainda há uma esperança!

“É importante ressaltar que essa ação é complementar às medidas preventivas individuais, como eliminar criadouros de mosquitos”, explica a coordenadora do programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiana Faraco.

Nesta semana, a aplicação será concentrada no bairro Tatuquara, em áreas identificadas como prioritárias pela SMS.

Rango Barateza! Xis Gaudério: lanchão de gaúcho em Curitiba também ajuda o Rio Grande do Sul! VÍDEO Fast food vegano da Xuxa é gostoso? A Tribuna do Paraná foi provar Luto Jornalista Cesar Setti morre aos 59 anos após acidente em chácara