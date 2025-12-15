Curitiba terá segundo Hospital Veterinário Municipal com atendimento gratuito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta segunda-feira (15/12), o prefeito Eduardo Pimentel e a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias, assinaram a autorização para a construção do segundo Hospital Veterinário Municipal de Curitiba, que será erguido na região Sul, no bairro Pinheirinho.

No mesmo ato, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras do Parque África, espaço que abrigará a nova unidade veterinária. “Agora começo a entrega de mais um compromisso do meu Plano de Governo, que é o segundo hospital veterinário da cidade totalmente gratuito, totalmente público. Desta vez na região Sul, no Pinheirinho, dentro do Parque África”, disse o prefeito.

O espaço será uma extensão da Praça Zumbi dos Palmares, próximo ao Hospital do Idoso Zilda Arns, do Terminal Pinheirinho e do Restaurante Popular do Pinheirinho. O prefeito destacou que a construção acontece devido à parceria entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e o deputado federal Delegado Matheus Laiola.

O município destinará R$ 8,2 milhões para a construção do hospital e do Parque África, que ocuparão o espaço do antigo Distrito de Manutenção Urbana, no Pinheirinho. A expectativa é que tanto o parque quanto o hospital sejam inaugurados no segundo semestre de 2026, com o início da operação hospitalar prevista para 2027.

Como vai funcionar o novo Hospital Veterinário Municipal de Curitiba

O novo hospital seguirá o mesmo modelo do Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis, que funciona desde 13 de janeiro de 2025 no bairro Taboão, na região Norte. As consultas deverão ser agendadas pelo site da Rede de Proteção Animal.

Para abrigar o hospital, a prefeitura reformará uma edificação já existente dentro do futuro Parque África. Segundo o município, a unidade contará com profissionais especializados para atendimentos veterinários de média e alta complexidades, atendendo prioritariamente animais de estimação de moradores em situação de vulnerabilidade social e de protetores independentes cadastrados na Rede de Proteção Animal.

Entre os serviços gratuitos oferecidos estarão consultas, exames laboratoriais e de diagnóstico por imagem, atendimento ambulatorial e internação. Também serão disponibilizados atendimentos em especialidades como clínica geral, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, oncologia, ortopedia e odontologia, seguindo o modelo já implementado no Hospital São Francisco de Assis.

A meta inicial é realizar pelo menos 50 atendimentos diários no novo hospital.

Parque África

Além de abrigar o hospital veterinário, o Parque África também terá função ambiental importante. A secretária Marilza Dias explicou que o espaço contará com uma lagoa para contenção de águas pluviais.

“Assim vamos resolver problemas pontuais de alagamentos que acontecem na região. O parque terá 40 mil metros quadrados de área e será feita toda a revitalização dos equipamentos de lazer que existem na Praça Zumbi dos Palmares”, disse Marilza Dias.