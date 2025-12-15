Poupatempo Paraná abre terceira unidade em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Começou a funcionar nesta segunda-feira (15/12) a terceira unidade do Poupatempo Paraná em Curitiba. O novo espaço, que concentra mais de 240 serviços de diferentes órgãos estaduais no mesmo espaço, está localizado na Avenida Paraná, 2272, no bairro Bacacheri.

Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, a unidade segue o modelo de atendimento mediante agendamento prévio, que pode ser feito pelo site ou aplicativo Poupatempo Paraná, disponível inicialmente para dispositivos Android.

Essa é a primeira unidade do Poupatempo em Curitiba que não está dentro de um shopping, repetindo um modelo recentemente implementado em Araucária, na região metropolitana. As outras duas unidades da capital paranaense estão instaladas no Shopping Estação e no Park Shopping Boulevard.

Serviços do Poupatempo em Curitiba

Entre os serviços disponíveis estão: emissão da Carteira de Identidade Nacional, atendimentos do Detran-PR, Copel, Sanepar, Cohapar, Agências do Trabalhador e secretarias estaduais.

A nova unidade do Bacacheri ainda opera em fase de testes, o que significa que o funcionamento dos sistemas e os fluxos de atendimento estão sendo validados à medida que ocorrem os atendimentos ao público.

Onde tem Poupatempo Paraná

As unidades mais recentes abriram em Colombo, na última sexta-feira (12/12), e em Guarapuava, também nesta segunda-feira (15/12).

Além dessas, há unidades do Poupatempo Paraná em Araucária, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Umuarama.