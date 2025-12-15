Câmara de Curitiba devolve R$ 50 milhões e prefeitura mandará R$ 35 mi pra saúde

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba anunciou nesta segunda-feira (15/12) a devolução de R$ 50 milhões à Prefeitura, resultado de economia obtida com revisão de contratos e redução de despesas. O prefeito Eduardo Pimentel, presente na sessão plenária, informou que R$ 35 milhões desse valor serão destinados à área da saúde.

Do montante direcionado à saúde, R$ 9 milhões serão aplicados em despesas cotidianas e mais de R$ 25 milhões em melhorias na qualidade dos serviços municipais e cirurgias. Outros R$ 5 milhões irão para a Secretaria do Meio Ambiente, R$ 3 milhões para a Superintendência de Trânsito e R$ 1,8 milhão para o cercamento digital da Secretaria da Defesa Social e Trânsito.

O restante será distribuído entre quatro fundos municipais: Cultura, Direitos da Mulher, Esporte e Criança e Adolescente, com R$ 1,5 milhão para cada. O presidente da Câmara, Tico Kusma, destacou que a Casa também renunciou a R$ 95 milhões do orçamento a que teria direito em 2025.

Pimentel aproveitou a ocasião para mencionar ações de sua gestão, como o lançamento do PRO Curitiba, programa de investimentos de R$ 6 bilhões, e a aprovação da concessão do novo transporte público. Ele também citou iniciativas nas áreas de educação, saúde e segurança.

A sessão contou com a presença de diversos secretários municipais e autoridades, reforçando a importância do anúncio para a administração municipal.