Filmes nacionais lideram bilheteria nos cinemas públicos de Curitiba em 2025

Os cinemas da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) registraram forte presença de produções nacionais entre os filmes mais assistidos em 2025. No Cine Passeio, localizado no Centro, os cinco títulos com maior público foram brasileiros. Já no Cine Guarani, no bairro Portão, duas produções nacionais lideraram o ranking do ano.

O Cine Passeio exibiu cerca de 800 sessões de filmes nacionais, representando 36% da programação. Os campeões de bilheteria foram ‘Ainda Estou Aqui’, ‘Vitória’, ‘Homem com H’, ‘O Último Azul’ e ‘O Agente Secreto’. O cinema alcançou a marca de 100 mil espectadores antes do fim do ano, em mais de 2.200 sessões realizadas.

No Cine Guarani, que recebeu mais de 20 mil pessoas em 900 sessões, os filmes mais assistidos foram ‘O Agente Secreto’, ‘Nosferatu’, ‘Como Treinar Seu Dragão’, ‘Homem com H’ e ‘Superman’. O cinema oferece ingressos a R$ 12, o valor mais baixo da cidade.

Além das exibições regulares, os cinemas sediaram eventos especiais ao longo do ano. O Cine Passeio transmitiu a cerimônia do Oscar 2025 na fachada e recebeu festivais como o Olhar de Cinema e o Ghibli Fest. Já o Cine Guarani promoveu um bate-papo com o escritor Milton Hatoum durante o III Festival da Palavra de Curitiba.