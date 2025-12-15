Bibliotecas temáticas de Curitiba têm programação gratuita no fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

As três bibliotecas temáticas da rede municipal de ensino de Curitiba oferecerão programação especial gratuita entre 20 e 31 de dezembro. A Casa Encantada do Bosque Alemão, o Memorial Árabe e a Biblioteca Hideo Handa promoverão atividades culturais e de lazer para moradores e turistas.

Na Casa Encantada, localizada no Bosque Alemão, haverá contações de histórias. O Memorial Árabe, ao lado do Passeio Público, oferecerá tour pelo farol, oficina natalina de enfeites, brincadeiras com bolhas de sabão e contações de histórias. Já a Biblioteca Hideo Handa, na Praça do Japão, terá leitura para bebês, mesa de jogos e atendimento a turistas.

As atividades fazem parte do Projeto Curitiba Leitora, que visa incentivar o hábito da leitura e ampliar o repertório cultural das crianças. O projeto foi instituído por decreto em junho de 2025 e atende estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Todos os espaços também disponibilizam empréstimo de livros aos visitantes. A programação completa pode ser consultada no site da Prefeitura de Curitiba.