Férias escolares: veja quais os acidentes mais comuns entre criança

As férias escolares exigem atenção redobrada dos pais e responsáveis para evitar acidentes com crianças. Dados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Paraná mostram que, de janeiro a novembro de 2025, foram registrados 10.361 casos de traumatismos, 3.492 quedas e 190 intoxicações ou envenenamentos envolvendo crianças.

Quedas, afogamentos, sufocamentos e intoxicações são as ocorrências mais comuns nesse período. Embora nem sempre graves inicialmente, esses acidentes podem evoluir rapidamente se não houver atenção imediata.

O médico pediatra Flávio Salles, do Hospital Infantil Waldemar Monastier, alerta que o maior tempo em casa, ao ar livre e em ambientes como praias e piscinas aumenta os riscos. Ele recomenda supervisão constante, especialmente com bebês e crianças pequenas, uso de coletes salva-vidas e ensino de regras claras de segurança.

Para prevenir intoxicações, é fundamental manter produtos de limpeza, remédios e itens perigosos em locais altos e trancados. Em caso de acidente, não se deve provocar vômito, mas lavar a boca da criança e buscar ajuda médica imediatamente.

Outros cuidados importantes incluem manter a hidratação adequada, proteger contra exposição solar excessiva e consultar o pediatra em caso de dúvidas ou emergências. A prevenção e a organização dos ambientes são essenciais para garantir férias seguras e divertidas para as famílias.