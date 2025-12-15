Sanepar finaliza obra para melhorar tratamento de água em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) está concluindo a implantação de um sistema de tratamento de água chamado floco-decantador na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Matinhos, no litoral do Paraná. O investimento de R$ 6,1 milhões visa melhorar a eficiência do tratamento, especialmente em dias de chuvas intensas.

O novo sistema está sendo construído na captação do Rio Cambará, principal fonte de abastecimento da ETA Matinhos. Ele utiliza produtos químicos para aglutinar partículas de terra e matéria orgânica, formando flocos que são depositados no fundo de tanques. Esse processo, conhecido como floculação e decantação, permite que a água mais limpa siga para a etapa de filtragem.

Joilson dos Passos, coordenador industrial da Gerência Regional Litoral da Sanepar, explica que a medida foi necessária devido ao aumento da população que visita o Litoral no verão e às mudanças no regime de chuvas. O sistema terá capacidade para tratar 120 litros de água por segundo.

A previsão é que o floco-decantador comece a operar na temporada 2025/2026. Além de aumentar a segurança operacional, o novo sistema reforça a garantia da qualidade da água tratada, evitando diminuição na produção e oscilações na pressão.

A Sanepar também anunciou outros investimentos para o Litoral, totalizando R$ 22 milhões. As melhorias incluem ampliação da frota de caminhões-pipa, contratação de geradores de energia, aquisição de contêineres reservatórios e novos pontos de telemetria nas redes de água e esgoto.