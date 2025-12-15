Paraná registra aumento de 4,6% em empresas de grande porte em 2023

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O número de empresas de grande porte no Paraná cresceu 4,6% em 2023, passando de 2.506 para 2.621 estabelecimentos com 100 ou mais funcionários, segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE. O aumento foi superior à média nacional de 3,1% e aos índices de Santa Catarina (2,3%) e Rio Grande do Sul (2,5%).

As grandes empresas paranaenses são responsáveis por 1,19 milhão de empregos formais no estado, com pagamento anual de R$ 54,7 bilhões em salários. O Paraná representa 7% do total de 37.494 companhias de grande porte no país.

Na distribuição setorial, 30,6% das grandes empresas do estado concentram-se na indústria de transformação, seguidas por comércio e reparação de veículos (18,5%) e atividades administrativas (12,1%). O crescimento é atribuído à expansão de empresas já estabelecidas e à atração de novos empreendimentos.

O Programa Paraná Competitivo, que oferece incentivos para instalação e ampliação de indústrias no estado, assinou 127 contratos de parceria até novembro de 2025, totalizando R$ 13,81 bilhões em investimentos previstos. Esse número supera os 115 acordos firmados durante todo o ano anterior.