Indústria, Comércio e Serviços

Paraná registra aumento de 4,6% em empresas de grande porte em 2023

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 15/12/25 14h07

O número de empresas de grande porte no Paraná cresceu 4,6% em 2023, passando de 2.506 para 2.621 estabelecimentos com 100 ou mais funcionários, segundo o Cadastro Central de Empresas do IBGE. O aumento foi superior à média nacional de 3,1% e aos índices de Santa Catarina (2,3%) e Rio Grande do Sul (2,5%).

As grandes empresas paranaenses são responsáveis por 1,19 milhão de empregos formais no estado, com pagamento anual de R$ 54,7 bilhões em salários. O Paraná representa 7% do total de 37.494 companhias de grande porte no país.

Na distribuição setorial, 30,6% das grandes empresas do estado concentram-se na indústria de transformação, seguidas por comércio e reparação de veículos (18,5%) e atividades administrativas (12,1%). O crescimento é atribuído à expansão de empresas já estabelecidas e à atração de novos empreendimentos.

O Programa Paraná Competitivo, que oferece incentivos para instalação e ampliação de indústrias no estado, assinou 127 contratos de parceria até novembro de 2025, totalizando R$ 13,81 bilhões em investimentos previstos. Esse número supera os 115 acordos firmados durante todo o ano anterior.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.