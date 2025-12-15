Feas abre processo com 153 vagas em Curitiba e salários de até R$ 25,3 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Fundação Estatal de Atenção à Saúde (Feas) de Curitiba abriu inscrições para o Processo Seletivo Público 1/2025, com 153 vagas em 39 cargos efetivos. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 2.157,57 a R$ 25.342,80.

Do total de vagas, 125 são para ampla concorrência, 10 para pessoas com deficiência (PCD) e 18 para pretos, pardos e indígenas (PPI). As inscrições podem ser realizadas de 15 de dezembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026, pelo site da Fundação.

Entre os cargos com maior número de vagas estão assistente administrativo e técnico de enfermagem, com 51 oportunidades cada. O processo também oferece 10 vagas para cuidador em saúde, sendo este o primeiro concurso da Feas para essa função. Além disso, há vagas para médicos em 17 especialidades diferentes.

Datas das provas do Processo Seletivo Público da Feas

A seleção será conduzida pelo Instituto Avalia e consistirá em duas etapas: prova escrita, marcada para 8 de fevereiro de 2026, e prova de títulos. Os aprovados atuarão nas unidades geridas pela Feas no Sistema Único de Saúde (SUS) de Curitiba, sob regime CLT.

As taxas de inscrição são de R$ 90 para cargos de nível médio e técnico, e R$ 140 para cargos de nível superior. O edital completo com todas as informações sobre o concurso está disponível no site da Feas.

A Feas é uma fundação pública municipal que executa ações do SUS e segue as diretrizes da Secretaria Municipal da Saúde. Atualmente, conta com cerca de 4.500 trabalhadores e gerencia diversas unidades de saúde em Curitiba, incluindo o Hospital Municipal do Idoso e o Centro Médico Comunitário Bairro Novo.