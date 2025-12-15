Curitiba lança edital para startups desenvolverem soluções tecnológicas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, em parceria com a Ademicon, lançou um chamamento público para selecionar startups e empresas de tecnologia interessadas em criar soluções inovadoras para o setor de consórcios. As inscrições estão abertas até 16 de janeiro de 2026 e podem ser feitas gratuitamente online.

O edital, denominado Innova Ademicon, busca estimular o desenvolvimento de soluções digitais para modernizar a gestão da jornada dos consultores da rede Ademicon, maior administradora independente de consórcio do país em créditos ativos. O foco está na integração de dados, análise de desempenho e apoio à tomada de decisão estratégica.

Entre os requisitos estão a criação de painéis de visualização, geração de relatórios inteligentes, alertas preditivos, registro de ocorrências e visualização detalhada das unidades de negócio. O investimento mínimo previsto é de R$ 100 mil na solução vencedora, podendo ser ampliado conforme a qualidade e o potencial de implementação da proposta.

Empresas de todo o Brasil podem participar, desde que possuam CNPJ ativo e atendam aos critérios técnicos definidos no edital. O processo seletivo inclui análise técnica, prova de conceito e apresentação presencial na sede da Ademicon, em Curitiba. Até seis propostas serão selecionadas para a fase final, com apresentação de protótipos funcionais.

O resultado está previsto para 10 de março de 2026, durante edição especial do evento Paiol Digital. Dúvidas sobre o edital podem ser encaminhadas por e-mail para a Comissão Permanente de Licitação: licitacoesagencia@curitiba.pr.gov.br.