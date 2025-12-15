Operação em Curitiba investiga fraude internacional em aplicativo de transporte

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação nesta segunda-feira (15/12) no bairro São Braz, em Curitiba, cumprindo dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de usar documentos falsos de cidadãos estrangeiros para cadastrar motoristas em um aplicativo de transporte.

A ação resultou na apreensão de celulares, computadores e mais de 30 documentos suspeitos de adulteração. Os crimes investigados incluem falsificação de documento público, falsidade ideológica, associação criminosa e estelionato mediante fraude eletrônica. O material apreendido será analisado para subsidiar novas fases da investigação.

O esquema foi identificado pela própria plataforma de transporte, que repassou as informações à PCPR. Entre os documentos falsos encontrados estavam carteiras de identidade e de motorista supostamente emitidas por diferentes estados americanos, como Flórida e Califórnia.

Segundo o delegado Thiago Pereira Lima, “Possivelmente se trata de uma fraude internacional, lesando a plataforma de transportes e a fé pública em documentos no Brasil e nos Estados Unidos, além de potenciais irregularidades vinculadas a imigrantes indocumentados”. A plataforma informou que todas as contas suspeitas já foram desativadas.

A PCPR continua investigando o caso para identificar a extensão do esquema e possíveis ramificações internacionais.