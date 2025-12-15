Atenção! BR-277 sentido interior do Paraná tem bloqueios nesta semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Desde as 8h desta segunda-feira (15/12), até a próxima quinta-feira (18/12), uma faixa da BR-277 em Campo Largo, sentido interior do Paraná, será interditada eventualmente para a realização de testes coordenados pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas). O serviço é necessário para que um nova tecnologia de pesagem de caminhões seja testado pela Via Araucária, concessionária que administra o trecho.

As atividades vão acontecer das 8h às 17h30, mas apenas em alguns momentos. “Pedimos aos motoristas que redobrem a atenção à sinalização, mantenham distância segura do veículo à frente e respeitem a velocidade indicada no trecho. Se possível, evitar passar no horário do serviço”, afirma a nota da Via Araucária.

A nova tecnologia pretende realizar a pesagem dos caminhões e carretas que passam pela rodovia, sem a necessidade de acesso às tradicionais balanças que existem no trecho.

Para acompanhar as condições de tráfego em tempo real, os usuários podem entrar em contato no telefone 0800 277 0 376 , disponível 24 horas por dia para informações e emergências.